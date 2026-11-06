Accidentes

Muere Trabajadora de Pemex Tras Incendio en Tototlán, Jalisco

La víctima estaba en el IMSS de Ocotlán; aún reportan personas hospitalizadas tras el accidente

incendio TototlánLa mujer era reportada grave en el Centro Médico de Occidente. Foto: Policía de Jalisco

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Muere trabajadora de Pemex tras explosión en Tototlán. Con quemaduras en 90% de su cuerpo, fue trasladada al IMSS. Más personas siguen hospitalizadas.

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