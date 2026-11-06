Muere Trabajadora de Pemex Tras Incendio en Tototlán, Jalisco

Murió la trabajadora de Petróleos Mexicanos (Pemex) que resultó con quemaduras de tercer grado en el cuerpo tras registrarse una fuga, explosión e incendio cuando manipulaban un ducto en Tototlán Jalisco.

Los trabajadores se encontraban realizando limpieza en las válvulas ubicadas en el kilómetro 1 de la carretera Tototlán-Ocotlán para retirar el remanente, después de que el ducto Salamanca-Guadalajara dejará de funcionar en el mes de agosto.

Tras el accidente, cuatro trabajadores resultaron heridos, dos en estado de leve a regular fueron enviados a un hospital particular en Guadalajara y un tercero no requirió de su traslado para atención médica.Mientras que la mujer, por las condiciones en las que se encontraba en primera instancia, fue enviada a las instalaciones del IMSS en Ocotlán.

Sin embargo, al complicarse su estado de salud, fue enviada al Centro Médico de Occidente donde se informó que a las 5:00 de la mañana de este viernes 6 de noviembre, falleció. La víctima fue identificada como Fernanda.

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Las instalaciones permanecen bajo resguardo de personal de Seguridad Física de Pemex y elementos de la Policía de Tototlán.

Luego de los trabajos realizados durante prácticamente toda la madrugada de este viernes por autoridades federales y estatales, se logró reducir el riesgo en la zona. Por el momento, el sitio continúa asegurado; en espera de los peritajes correspondientes que permitan determinar las causas del siniestro.

Tras la muerte Petróleos Mexicanos lamentó a través de X el fallecimiento de su compañera identificada como Fernanda Sierra Ramírez.

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