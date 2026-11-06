Accidentes

Saldo de Daños, Muertos y Lesionados por Incendio en Ducto de Pemex en Tototlán, Jalisco

Una de las víctimas afectadas presenta quemaduras en el 90% del cuerpo; fue trasladada al IMSS Ocotlán, pero murió

Incendio en TototlánLas llamas se vieron desde distintos puntos de Tototlán. Foto: Policía del Estado de Jalisco

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Fuga en ducto de Pemex Salamanca-Guadalajara provoca incendio y deja 4 heridos en Tototlán. La carretera fue bloqueada por horas.

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