Saldo de Daños, Muertos y Lesionados por Incendio en Ducto de Pemex en Tototlán, Jalisco

Una fuga en un ducto de Pemex, en el municipio de Tototlán, dejó a cuatro personas heridas y una fallecida. Las víctimas eran trabajadores de la empresa.

Alertaron del incendio aproximadamente a las 19:30 horas, del 5 de noviembre, movilizando a los cuerpos de emergencia hasta el ducto de Pemex, en la red Salamanca-Guadalajara. El fuego era visible desde distintos puntos del municipio.

Tirados en la maleza, bomberos localizaron a los cinco heridos, todos ellos trabajadores de Seguridad Física de Pemex. Las llamas los alcanzaron, sobre todo a una mujer, quien presentí quemaduras en el 90% del cuerpo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Incendio en Ducto de Pemex Deja Cinco Trabajadores Heridos en Tototlán

A través de la coordinación del C5 estatal, se pidió apoyo de paramédicos del SAMU Jalisco, lo mismo que de Tototlán, esto para hacer el traslado de los lesionados. La trabajadora fue llevada al IMSS de Ocotlán, lo mismo que dos de sus compañeros. El resto de los lesionados fueron trasladados a Guadalajara, hasta un hospital privado. Sin embargo, fue reportada la muerte de Fernanda este viernes.

De acuerdo con información proporcionada por elementos de Pemex que se apersonaron en el sitio, sus compañeros se encontraban laborando para extraer el remanente del combustible del ducto Salamanca-Guadalajara, toda vez que este fue cancelado desde el pasado 1 de octubre para inhibir la ordeña clandestina.

Fue mientras manipulaban el ducto que se generó una fuga del hidrocarburo, encontrando un punto de ignición que provocó el fuego. Pastizales, así como al menos un vehículo, terminaron calcinados.

La carretera fue bloqueada en su totalidad mientras se trabajó en el sitio por cerca de cuatro horas para controlar la emergencia.

Poco antes de las 22:00 horas, el fuego pudo ser erradicado.Sin embargo, los trabajos para evitar riesgos se prolongaron hasta poco después de la medianoche.