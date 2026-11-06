Reportan Fuga de Hidrocarburo e Incendio en Ducto de Pemex en Tototlán, Jalisco; Hay 3 Heridos

Esta noche se registra un incendio en ductos de Pemex, a la altura del kilómetro 1 de la carretera Tototlán–Ocotlán, en el municipio de Tototlán, Jalisco.

De acuerdo con los primeros reportes, a las 19:15 horas se recibió el reporte de una fuga de hidrocarburo en el punto señalado lo que derivó en un incendio.

Al lugar se trasladaron elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, así como Protección Civil y Bomberos del municipio.

Como resultado del incidente, se reportan tres personas lesionadas, quienes ya fueron trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica.

Personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco trabajan con apoyo de vehículos y equipo especializado de extinción, para realizar las labores de control del incendio.

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