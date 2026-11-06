Accidentes

Reportan Fuga de Hidrocarburo e Incendio en Ducto de Pemex en Tototlán, Jalisco; Hay 3 Heridos

Esta noche, los servicios de emergencia recibieron el reporte de una fuga; hasta el momento no se confirman víctimas

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