Se Reportó un Incendio en la Sierra Norte de Puebla; Una Vivienda Fue Consumida

Se registró un fuerte incendio al interior de una vivienda ubicada sobre la calle Nextlalpan, casi esquina con la calle Tejería, en la colonia Centro del municipio poblano de Xicotepec.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se habría derivado de una fuga de gas, lo que originó fuertes llamas de fuego que rápidamente consumieron la vivienda en su totalidad.

Vecinos alertaron de inmediato a los cuerpos de emergencia ante el temor de que las llamas se propagaran a predios aledaños, así como ante una posible explosión del mismo tanque de gas que habría originado el incendio.

Habitantes de la zona también se movilizaron para apoyar a sofocar el fuego, sin embargo las llamas eran muy fuertes. Ante la situación, ellos mismos retiraron algunos tanques cercanos de las viviendas para evitar un incidente mayor.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Xicotepec, elementos de Radio Brigada Nacional de Ayuda y Protección Civil Delegación Xicotepec, una unidad de Cruz Roja Mexicana, así como de la Policía Municipal.

Tras sofocar el fuego los cuerpos de emergencias realizaron una inspección dentro de la vivienda siniestrada, confirmando que la misma quedó en pérdida total.

Con información de N+

GMAZ