Accidentes

Se Reportó un Incendio en la Sierra Norte de Puebla; Una Vivienda Fue Consumida

Las llamas alertaron a los cuerpos de emergencias quienes se movilizaron hasta la colonia Centro del municipio de Xicotepec para intentar controlarlas

Incendio Consumió Vivienda Colonia Centro Xicotepec Sierra Norte PueblaLa vivienda fue reportada como pérdida total en el municipio de Xicotepec. Foto: Facebook Israel Jiménez Del Valle

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Incendio en Xicotepec: una vivienda fue consumida por las llamas tras una fuga de gas. Vecinos y cuerpos de emergencia actuaron rápidamente para evitar una tragedia mayor. Conoce más sobre el incidente.

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