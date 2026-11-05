Por Rechazo un Hombre Hace Explotar la Casa de su Expareja e Hijo en Puebla

Un hombre abrió las llaves de los tanques de gas provocó la explosión de una vivienda en donde vivía su expareja y su hijo en la junta auxiliar de San Lorenzo Teotipilco perteneciente a Tehuacán, Puebla.

Los hechos ocurrieron la mañana de este 5 de noviembre alrededor de la 1:00 a.m. en un domicilio ubicado en la calle 5 de Febrero y Carrizales de la colonia Santa Cecilia.

De acuerdo al testimonio de la víctima, el hombre llegó a su vivienda para exigirle que regresaran, sin embargo, ella no cedió por lo que él comenzó a agredirla y abrió las llaves de dos tanques de gas.

La discusión escaló a los golpes hasta que finalmente la logró sacar del inmueble, para quedarse a solas con el menor.

De manera paralela, vecinos de la zona dieron aviso al número de emergencias 9-1-1 por los gritos que se escuchaban.

Al detectar que la policía venía en camino, el hombre decidió salir del inmueble aventó al menor a los brazos de la mujer.

En ese momento madre e hijo intentaron alejarse se la zona, pero en cuestión de segundos se registró la fuerte explosión.

Explosión de vivienda en la comunidad poblana de San Lorenzo Teotipilco. Foto: Facebook Red Tehuacán

El hogar y las pertenencias de esta familia quedó destrozado tras el estallido por la acumulación de gas LP.

A pesar de los cuantiosos daños materiales, afortunadamente no hubo víctimas que lamentar. Momentos después, paramédicos arribaron para atender a los lesionados.

La mujer presentó contusiones, mientras que el menor tuvo que ser trasladado a un hospital para una mejor valoración; esto debido a que al momento de tratar de retirase del lugar, les cayeron encima partes de concreto y tabique.

La fémina le explicó lo sucedido a los elementos policiales y señaló que días antes ya había recibido agresiones por parte de su expareja, quien previamente le había roto su celular.

Además, consideró que el hombre iba bajo los influjos de alguna sustancia tóxica pues al ingresar a su vivienda comenzó a romper los muebles y al negarse a regresar con él, la sacó del lugar.

La víctima mencionó que levantará la denuncia correspondiente para que las autoridades hagan justicia por los daños ocasionados y el intento de homicidio que vivieron ella y su hijo.

Con información de N+

MCS