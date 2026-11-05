Accidentes

Por Rechazo un Hombre Hace Explotar la Casa de su Expareja e Hijo en Puebla

La mujer aseguró que el agresor abrió las llaves de tanques de gas para provocar el estallido en su casa ubicada en San Lorenzo Teotipilco, Tehuacán

Sujeto provoca explosión de la casa de su expareja e hijo en Tehuacán, Puebla.Sujeto explota la casa de su expareja e hijo en Puebla. Foto: Facebook Red Tehuacán

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Un sujeto hizo explotar la casa de su expareja e hijo luego de que ella no quisiera regresar con él; esto en el municipio de Tehuacán, Puebla.

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