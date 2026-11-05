Peso Mexicano Cae tras Sorpresiva Decisión del Banxico de Recortar la Tasa de Interés

El peso amplió sus pérdidas este jueves tras la decisión del Banco de México (Banxico) de recortar la tasa de interés referencial, mientras las bolsas de la región eran golpeadas por el fuerte descenso de Wall Street.

La moneda local bajaba un 0,73%, a 18 mil 7442 unidades por dólar, después de que el Banxico recortó la tasa de interés de referencia a un 6.25%, sorprendiendo al mercado que esperaba que la mantuviera estable.

El banco central dijo que considera mantener la tasa en ese nivel por un tiempo prolongado. Tras la decisión, la moneda mexicana llegó a debilitarse cerca de un 1.8%.

En tanto, los principales índices bursátiles en Estados Unidos se desplomaban en la sesión, luego del contundente triunfo del Partido Demócrata en las elecciones de medio término, en las que ganaron ambas cámaras del Congreso en un golpe al presidente republicano Donald Trump.

Los inversores temen que se generen más regulaciones a los centros de datos, por lo que las acciones relacionadas se hundían y llevaban al Nasdaq a encaminarse a territorio de corrección.

Además, los precios del petróleo avanzaron tras la fuerte caída de la sesión anterior, lo que generó la vuelta de los temores sobre la inflación en medio de las decisiones sobre tasas de los mayores bancos centrales latinoamericanos.

Mientras, la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, dijo el jueves que el banco central estadounidense aún tiene trabajo por delante para reducir la inflación hasta su objetivo del 2%, ya que las presiones sobre los precios siguen siendo inaceptablemente altas.

El índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, subía un 0.22%, a 70 mil 973.16 puntos, en su tercer avance consecutivo, luego de cotizar entre alzas y bajas durante el día.

AMP