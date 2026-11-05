Economía

Peso Mexicano Cae tras Sorpresiva Decisión del Banxico de Recortar la Tasa de Interés

El banco central recortó la tasa de interés de referencia a un 6.25%, sorprendiendo al mercado que esperaba que la mantuviera estable

Dólares estadounidenses. Foto: N+Dólares estadounidenses. Foto: N+

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