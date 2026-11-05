Economía

Wall Street se Desploma ante Venta Masiva de Acciones de IA tras Triunfo Demócrata

El Nasdaq registró su mayor caída diaria desde el anuncio de los aranceles del "Día de la Liberación" del presidente Trump en abril de 2025

Corredores bursátiles en la sede de la Bolsa de Valores de Nueva York. Foto: APCorredores bursátiles en la sede de la Bolsa de Valores de Nueva York. Foto: AP
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