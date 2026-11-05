Wall Street se Desploma ante Venta Masiva de Acciones de IA tras Triunfo Demócrata

Una oleada de ventas encabezada por acciones vinculadas a la expansión de centros de datos para inteligencia artificial (IA) ante el temor a una regulación más estricta tras la conquista del control del Congreso por parte de los demócratas arrasó Wall Street este jueves.

Las victorias demócratas del martes, incluso en estados donde ha aumentado la oposición a los nuevos centros de datos, avivaron los temores de que una regulación más estricta pudiera ralentizar la expansión de la infraestructura de IA que ha contribuido a que las acciones alcancen máximos históricos este año.

El S&P 500 cayó 4.4%, en su peor descenso desde que el presidente Donald Trump sacudió los mercados de todo el mundo en abril de 2025 con sus aranceles del “Día de la Liberación”.

El desplome borró con creces las ganancias del mercado del día anterior, que había sido la mejor jornada en tres meses. El promedio industrial Dow Jones se hundió más de mil 800 puntos y el compuesto Nasdaq se desplomó 5.5%.

El índice Nasdaq se hundió, registrando su mayor caída diaria en 19 meses y confirmando que se encuentra en una fase de corrección.

Las acciones de IA en todo el mundo sintieron presión a medida que aumentan las preocupaciones por posibles moratorias a los centros de datos tras las victorias demócratas en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

AMP