Desaparecidos

Emiten Ficha de Búsqueda para Localizar a Joven con Autismo en Torreón, Coahuila

De acuerdo con los reportes, Guillermo Uribe Nájera fue visto por última vez al salir de su trabajo

Emiten Ficha de Búsqueda para Localizar a Joven con Autismo en Torreón, CoahuilaLa Fiscalía de Coahuila emitió una ficha de búsqueda para localizar a Guillermo Uribe Nájera. Foto Facebook: Israel Gaby Uribe

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