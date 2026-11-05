Emiten Ficha de Búsqueda para Localizar a Joven con Autismo en Torreón, Coahuila

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) emitió una ficha de búsqueda para localizar a Guillermo Uribe Nájera, luego de que sus familiares reportaran su desaparición y solicitaran el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.

De acuerdo con los reportes, el joven salió de su trabajo el pasado 2 de noviembre, fecha en que fue visto por última vez. Desde entonces, sus familiares no han logrado establecer contacto con él ni conocen su ubicación.

Guillermo es originario de Torreón, Coahuila, y, de acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, padece autismo. Como características físicas, tiene complexión media, pesa aproximadamente 85 kilogramos, cabello oscuro y lacio, así como ojos café claro.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla, camiseta azul y tenis grises. Si cuentas con información que pueda contribuir a su localización, puedes comunicarte al número de emergencias 911 o al teléfono 844 438 0700.