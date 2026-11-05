Seguridad

Paciente Golpea a Enfermero en Hospital de Piedras Negras, Coahuila

El trabajador de salud sufrió una probable fractura en la mandíbula luego de la agresión

Paciente Golpea a Enfermero en Hospital de Piedras Negras, CoahuilaUn paciente agredió físicamente a un enfermero del Hospital General Dr. Salvador Chavarría. Foto: N+

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