Paciente Golpea a Enfermero en Hospital de Piedras Negras, Coahuila

Un enfermero del Hospital General Dr. Salvador Chavarría, identificado como Jesús 'N', fue agredido físicamente por un paciente al que previamente había brindado atención médica. El incidente ocurrió al interior del centro hospitalario, ubicado en Piedras Negras, Coahuila, y derivó en la detención del presunto responsable.

De acuerdo con la información disponible, el paciente, identificado como Rafael 'N', ingresó al hospital aparentemente por una intoxicación con la droga conocida como cristal. Durante la atención médica, el hombre comenzó a mostrar una conducta agresiva y arremetió a golpes contra el trabajador.

El enfermero recibió varios golpes en el rostro y otras partes del cuerpo, por lo que tuvo que ser valorado por personal médico. Entre las lesiones que presentaba se encontraba una probable fractura de mandíbula.

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Elementos de la Policía Especializada de Coahuila intervinieron en el incidente y detuvieron a Rafael 'N', quien fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de lesiones. Las autoridades cuentan con un plazo de 48 horas para determinar su situación jurídica y establecer las acciones legales correspondientes.