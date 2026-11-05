Desaparecidos

Desaparece Audiel Montaño Catarino tras Salir a Visitar a su Pareja en Monclova

La Fiscalía General del Estado de Coahuila pidió apoyo a la ciudadanía para localizar al joven de 18 años

Desaparece Audiel Montaño Catarino tras Salir a Visitar a su Pareja en MonclovaEl joven desapareció al salir de su casa para visitar a su pareja. Foto Facebook: Magda Robles

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