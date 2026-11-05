La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Audiel Montaño Catarino, de 18 años, quien fue reportado como desaparecido en el municipio de Monclova. Sus familiares desconocen su paradero desde finales de octubre, por lo que las autoridades difundieron una ficha de búsqueda para obtener información que permita encontrarlo.

De acuerdo con la información proporcionada, el joven fue visto por última vez el pasado 29 de octubre de 2026, cuando salió de su domicilio con la intención de visitar a su pareja; sin embargo, no llegó a su destino y desde entonces no han tenido noticias sobre su ubicación.

Como señas particulares, Audiel tiene un tatuaje en el cuello, otro con la figura de un ángel en el brazo derecho y una cicatriz en el brazo izquierdo. Es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.73 metros, pesa 65 kilogramos, tiene cabello negro y ojos café oscuro. Al momento de su desaparición vestía pantalón, playera y tenis negros.

La Fiscalía pide a cualquier persona que cuente con información que pueda contribuir a su localización que se comunique al número de emergencias 911, al teléfono 844 438 0700 o mediante WhatsApp al 844 506 2447. También se puede proporcionar información a través del correo electrónico fpersonasdesaparecidas.fge@coahuila.gob.mx.