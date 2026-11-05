Seguridad

Denuncian Maltrato contra Más de 10 Niños de Preescolar Privado en Puebla

La escuela anunció la separación de la profesora involucrada, sin embargo, los afectados se manifestaron para exigir una investigación a fondo

Padres de familia acusan que los menores han llegado a casa con heridas.Padres de familia acusan que los menores han llegado a casa con heridas. Foto: N+

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Padres denuncian a profesora del plantel y piden seguridad para sus hijos. Ya existen denuncias en su contra.

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