Denuncian Maltrato contra Más de 10 Niños de Preescolar Privado en Puebla

Familias señalan a una profesora identificada como Valeria 'N' por presunto maltrato infantil al interior del Instituto Mexicano Madero, plantel Zavaleta en Puebla.

De acuerdo con las acusaciones son al menos 13 casos que se han señalado recientemente y cuestionan la falta de atención oportuna de la Dirección de Preescolar.

Aunque la institución ha informado sobre la separación de la docente de sus funciones frente al grupo, los padres piden investigar los hechos denunciados por lo que este jueves cerraron Camino Real a Cholula, a la altura de las instalaciones.

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Una de las menores de edad afectada, presentó un golpe en el mentón y desde entonces ha sufrido trastornos del sueño debido al maltrato.

Los padres de familia han presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para tomar las medidas oportunas que involucran a la profesora Valeria 'N'.

Tras la manifestación, el colegio dio a conocer algunas medidas para garantizar la seguridad de sus alumnos, como la separación de Miss Valeria de su cargo y la atención psicológica semanal para los niños.

Asimismo se colocarán a más tardar en tres semanas cámaras de videovigilancia en el plantel y se analizará la destitución de la directora Elia Sampedro.

Padres de familia reconocieron a la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), ambas estatales, por hacerse presentes y colaborar en la búsqueda de soluciones.

Con información de N+

JAPR