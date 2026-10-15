Vinculan a Proceso a Sujeto por Presunto Maltrato contra Siete Perros en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que logró auto de vinculación a proceso en contra de Esdras ‘N’, por su probable responsabilidad en delitos contra los animales en su modalidad de maltrato animal, cometidos en la capital poblana.

Conforme a la investigación ministerial, los hechos ocurrieron el 13 de julio de 2025 en un domicilio de la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, donde el imputado propinó golpes con patadas y cinturonazos a siete ejemplares caninos de nombres ‘Hela’, ‘Masha’, ‘Naty’, ‘Hendall’, ‘Dirty’, ‘Shary’ y ‘Jewelary’.

La agresión ocurrida en dicha demarcación de la ciudad de Puebla quedó registrada en archivos de video que la parte denunciante integró a la carpeta de investigación como dato de prueba.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

En atención al caso, la institución coordinó acciones con la Dirección de Bienestar Animal (DIBA) del Sistema Estatal DIF (SEDIF) para el desarrollo de las diligencias conjuntas, instancia que asumió formalmente el aseguramiento, resguardo y depósito de los siete caninos para garantizar su protección y debida atención.

Durante la audiencia judicial, la representación social formuló imputación y el Juez de Control resolvió dictar vinculación a proceso contra Esdras ‘N’ por su presunta participación en delitos contra los animales.

La autoridad judicial determinó medidas cautelares consistentes en una firma periódica mensual, la prohibición de salir del estado y del país, así como la permanencia del depósito de los caninos ante el área estatal de Bienestar Animal durante todo el procedimiento, con un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Con información de N+

GMAZ