Seguridad

Vinculan a Proceso a Sujeto por Presunto Maltrato contra Siete Perros en Puebla

Esdras 'N' supuestamente golpeaba con patadas y cinturonazos a los ejemplares en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas de la capital poblana

Vinculación a Proceso Esdras N Maltrato Animal Siete Perros Ignacio Romero Vargas PueblaLos animales se encontraban en Ignacio Romero Vargas, junta auxiliar de la capital poblana. Foto: X @FiscaliaPuebla

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Maltrato animal en Puebla: Esdras 'N' golpeó a siete perros, ahora protegidos por el Bienestar Animal. La justicia avanza con medidas cautelares. Infórmate.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Vinculan a Proceso a Sujeto por Presunto Maltrato contra Siete Perros en Puebla | N+