Sujeto Pasará Más de Dos Años en Prisión por Atacar con Machete a Perra en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que obtuvo sentencia condenatoria contra Erick ‘N’, por delitos contra los animales mediante actos de crueldad, cometidos en agravio de una canina de nombre ‘Bellota’, en el municipio de Zacapoaxtla.

De acuerdo con la investigación, el 25 de enero de 2025, la víctima, una husky siberiana de cinco años de edad, ingresó a la propiedad del hoy sentenciado, quien la atacó con un machete, provocándole lesiones graves en diversas partes del cuerpo que pusieron en peligro su vida.

Mediante la aportación de diversos datos de prueba, la FGE Puebla acreditó la responsabilidad del sujeto en los hechos, considerados agravados al haberse cometido mediante actos violentos y con crueldad.

En procedimiento abreviado, la autoridad judicial impuso a Erick ‘N’ una pena de dos años y 20 días de prisión, así como 125 UMA, luego de que el acusado aceptara su responsabilidad y renunciara a su derecho a juicio oral.

La FGE Puebla finalizó refrendando su compromiso de investigar y perseguir las conductas que atenten contra los animales y de procurar que quienes resulten responsables sean sancionados conforme a la ley.

Con información de N+

GMAZ