Seguridad

Sujeto Pasará Más de Dos Años en Prisión por Atacar con Machete a Perra en Puebla

Erick 'N' cometió los actos de crueldad animal contra 'Bellota' en Zacapoaxtla, municipio ubicado en la Sierra Nororiental poblana

Sentenciado Erick N Crueldad Animal Machete Perra Bellota Zacapoaxtla PueblaErick 'N' fue sentenciado por el delito de crueldad animal contra 'Bellota' en Zacapoaxtla. Foto: N+ | Ilustrativa

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Condenan a Erick 'N' a más de dos años de cárcel por brutal ataque con machete a Bellota, una husky siberiana. La FGE Puebla sigue firme en la lucha contra el maltrato animal. Infórmate sobre el caso.

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