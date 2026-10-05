Lluvias Provocan Desbordamiento de Río Mecapalapa en Pantepec, Puebla

Las precipitaciones de las últimas horas provocaron el desbordamiento del río Mecapalapa en el municipio de Pantepec, Puebla.

Debido a ello, se registraron anegaciones en algunos puntos de la demarcación como el tramo carretero Mecapalapa-Ameluca, donde un puente vehicular fue rebasado por el afluente.

Además, habitantes reportaron el desgajamiento de tierras en la carretera que conduce al hospital comunitario.

Mientras tanto en Protección Civil Estatal informó que mantiene presencia en inmediaciones del Río San Marcos, en el paraje Tlapehuala, municipio de Tlacuilotepec en Puebla

Informaron que el paso vehicular hacia los pasos provisionales está interrumpido por el desbordamiento del río, por lo que se recomienda a la población a evitar su uso hasta que el nivel del agua descienda.

El paso peatonal permanece funcional, aunque se recomienda cruzar con precaución.

El coronel Bernabé López Santos, se encuentra en el sitio coordinando acciones con personal de la Secretaría de Infraestructura a fin de salvaguardar a los habitantes de la zona.

Con información de Jorge Cea

JAPR