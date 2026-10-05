Cambio climático

Lluvias Provocan Desbordamiento de Río Mecapalapa en Pantepec, Puebla

El puente vehicular del tramo carretero Mecapalapa-Ameluca, fue rebasado por la corriente de agua

Varios vehículos se inundaron y se implementaron cierres preventivos.Varios vehículos se inundaron y se implementaron cierres preventivos. Foto: Alberto Tejeda

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Emergencia en Pantepec: el río Mecapalapa desbordado supera el puente Mecapalapa-Ameluca, y reportan desgajamientos de tierra.

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