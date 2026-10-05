Pronóstico del tiempo

Frente Frío 1 Mantiene Lluvias Intensas en Tamaulipas: Este es el Pronóstico del Tiempo

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones

Frente Frío 1 Mantiene Lluvias Intensas en Tamaulipas: Este es el Pronóstico del TiempoFrente Frío 1 Mantiene Lluvias Intensas en Tamaulipas: Este es el Pronóstico del Tiempo. Foto: N+

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Frente Frío 1 trae lluvias de hasta 150 mm a Tamaulipas. Evita zonas de inundación y sigue las indicaciones de las autoridades.

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