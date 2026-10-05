Frente Frío 1 Mantiene Lluvias Intensas en Tamaulipas: Este es el Pronóstico del Tiempo

Este lunes, Tamaulipas mantiene el pronóstico de lluvias intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.

Las condiciones se deben principalmente a la presencia del Frente Frío número 1, que permanece estacionario frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz, favoreciendo un ambiente inestable en la región.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones, especialmente ante posibles encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

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Conagua mantiene bajo vigilancia las condiciones meteorológicas y prevé que el periodo de lluvias continúen durante los próximos días en Tamaulipas.

Por otra parte, ante este escenario, Protección Civil Tamaulipas recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar zonas susceptibles a inundaciones y no intentar cruzar calles, arroyos o cauces que presenten niveles elevados de agua.

También se pide tener identificadas las rutas de evacuación hacia zonas altas, mantener libres de basura las azoteas, desagües y alcantarillas, y seguir las indicaciones de las autoridades en caso de que sea necesario evacuar.

Las autoridades exhortan a la población a extremar precauciones durante las lluvias y mantenerse informada a través de los canales oficiales.