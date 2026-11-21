El frente frío número 8 continuará su desplazamiento sobre el noroeste y norte de México, donde provocará lluvias, chubascos y fuertes rachas de viento. Además, el ingreso de una masa de aire ártico ocasionará un descenso de temperaturas en distintas regiones del país durante los próximos días.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado 21 de noviembre el sistema frontal interactuará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, una línea seca y las corrientes en chorro polar y subtropical, condiciones que favorecerán las precipitaciones y los vientos intensos.

A su vez, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en el noreste, oriente, occidente, centro, sureste y sur del país.

Por otra parte, el sistema frontal número 6 permanecerá estacionario al oriente del golfo de México, donde interactuará con un canal de baja presión para generar lluvias y chubascos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Para el domingo, el frente frío número 8 recorrerá el noreste y oriente del territorio nacional. Su interacción con una vaguada en altura, un canal de baja presión y las corrientes en chorro polar y subtropical favorecerá lluvias puntuales muy fuertes en el noreste, oriente y sureste de México.

Además, la masa de aire ártico que impulsa al sistema frontal provocará un descenso de temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro del país.

Temperaturas bajas para este sábado:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas bajas para el domingo: