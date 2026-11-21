Al menos 13 personas resultaron con varias lesiones leves luego de accidentarse el camión Ulúa en el que viajaban en el fraccionamiento Puente Moreno del municipio de Medellín de Bravo en Veracruz.

La unidad de transporte público primero se impactó contra un poste ubicado en el camellón central de la avenida Europa y, posteriormente, terminó derribando varios árboles que se encontraban en la misma zona del fraccionamiento.

Tres ambulancias tuvieron que arribar al lugar donde se registraron los hechos para atender a las personas que resultaron lesionadas, mientras que elementos de Protección Civil coordinaron las acciones para resguardar el área y evitar mayores afectaciones.

Información de Protección Civil Municipal detalla que presuntamente el operador de la unidad de transporte público se habría quedado dormido al volante; sin embargo, serán las autoriades competentes quienes deslinden responsabilidades tras el hecho.