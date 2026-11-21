El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la captura de Fausto Isidro 'N', alias 'El Chapo Isidro', identificado como el jefe de la organización delictiva de los Beltrán Leyva, significó un paso importante para pacificar el estado de Sinaloa.

Además, durante el operativo, también fueron detenidos otros dos hombres identificados como integrantes de la organización. Se trata de Germán 'N', alias 'Serafín', señalado como segundo al mando, y José 'N', quien supuestamente se encargaba de las operaciones financieras del grupo.

García Harfuch reconoció la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en el despliegue que permitió la captura del presunto líder criminal.

El funcionario destacó el trabajo de las corporaciones federales y reconoció su valor y profesionalismo durante las acciones llevadas a cabo en Guasave, Sinaloa.

Harfuch confirmó que en el estado de Sinaloa, las autoridades federales mantienen un despliegue de seguridad.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

"Las instituciones del Gabinete de Seguridad seguimos desplegadas en el estado para proteger a la población", indicó García Harfuch.

Cabe señalar que la captura de Fausto Isidro 'N' ocurre en medio de las acciones de seguridad que realizan las fuerzas federales de Sinaloa.