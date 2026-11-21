Alrededor de las 19:50 horas de este viernes 20 de noviembre, fuerzas especiales de la Guardia Nacional (Lobos) y del Ejército (Murciélagos) detuvieron en Guasave, Sinaloa, a Fausto Isidro 'N', alias El Chapo Isidro.

La Defensa señaló que Fausto Isidro 'N' es jefe de la organización Beltrán Leyva. En Estados Unidos se le conoce a su grupo criminal como el Meza-Flores y en México como el Cártel de Guasave.

Cabe destacar que la operación se llevó a cabo por organismos de inteligencia de la Defensa y de los Estados Unidos. Aunque la captura fue hecha completamente por militares mexicanos.

También fueron arrestados Germán 'N', Serafín, segundo al mando de esa organización, y a José 'N', operador financiero de este mismo grupo delictivo.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

La dependencia informó que la operación fue llevada a cabo por fuerzas militares de élite y se desarrolló en tres fases. Para dar con su ubicación, se emplearon "diversos ingenios tecnológicos".

La operación para detener a este objetivo prioritario, con órdenes de aprehensión en México y orden de extradición por Estados Unidos, fue de la siguiente manera:

1. Una vez ubicada el área donde estaba El Chapo Isidro y los otros dos detenidos, los militares se acercaron con sigilo y sorpresa por diferentes vías de acceso terrestre al área donde finalmente se le detuvo.

2. Se estableció un dispositivo de seguridad interna y externa en las inmediaciones de la ubicación de los tres detenidos para evitar la huida o la llegada de refuerzos. Las fuerzas especiales fueron agredidos con disparos y explosivos, por lo que la unidad de captura entró a la casa para capturar a las personas antes señaladas.

3. Tras confirmarse la identidad de los detenidos, fueron evacuados a la Ciudad de México en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, para ponerlos a disposición de las autoridades.

En un video publicado por la Defensa en redes sociales, se observa el momento en el que Fausto Isidro 'N', con las manos esposadas, es subido a una unidad del Ejército mexicano.

Tras el arresto, ocurrieron una serie de bloqueos y movilizaciones del grupo criminal en Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, por lo que se implementó un operativo, junto con las autoridades locales, para restablecer el tránsito y proteger a la población.

ICM