La Secretaría de la Defensa informó que fue detenido el narcotraficante Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro.

El gobierno informó que el capo es identificado como líder de la organización criminal 'Beltrán Leyva' y aliado a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

La dependencia informó que junto al Chapo Isidro fueron detenidos Germán 'N', Serafín, segundo al mando de esa organización delincuencial, y José 'N', operador financiero de este mismo grupo delictivo.

El operativo fue un trabajo coordinado entre organismos de inteligencia de la Defensa y de los Estados Unidos, realizada en el marco de la cooperación bilateral con ese país.

El Chapo Isidro cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud.

Además, cuenta con una orden de extradición a los Estados Unidos por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense.

El gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que llevara a su captura y era uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.

El arresto fue realizado por las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional (Lobos) y del Ejército (Murciélagos), en coordinación con elementos de Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Fausto Isidro 'N' fue detenido alrededor de las 19:50 horas.

Derivado de estos arrestos, se registraron bloqueos en los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato.

Por esta razón, en coordinación con autoridades locales, se activó el plan antibloqueo, movilizando fuerzas de seguridad para restablecer el tránsito en las vías de comunicación y proteger a la población.