Civiles armados incendiaron vehículos y colocaron ponchallantas en la ciudad de Los Mochis. Autoridades realizan un despliegue de seguridad por tierra y aire esta noche. Se han confirmado bloqueos por la salida 20 de Noviembre hacia la carretera México 15, en la carretera Mochis- Topolobampo y en la salida al ejido Compuertas.

De manera simultanea se registran hechos violentos en varios puntos del estado de Sinaloa. Los hechos ocurrieron tras un operativo de elementos de fuerzas federales que derivó un enfrentamiento contra civiles armados.

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Autoridades mantienen un despliegue de seguridad por tierra y aire. La Secretaria de Seguridad Pública solicita a la ciudadania mantenerse en resguardo. Por otra parte, la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez, dijo que la información relacionada con los hechos emergentes será comunicada oportunamente.