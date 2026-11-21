Esta noche se registran hechos de violencia con balaceras y quema de vehículo en Guasave, Sinaloa, esto luego de que se realizara un operativo de Fuerzas Especiales del Ejército en el municipio en búsqueda de un objetivo prioritario, el cual es Fausto Isidro Meza Flores, "El Chapo Isidro".

La policía del estado reportó que todo comenzó con un operativo de elementos de fuerzas federales en el que fueron agredidos por civiles armados. Autoridades desplegaron un operativo para restablecer el orden.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado, informó que en seguimiento a lo que ocurre en Guasave este viernes la dependencia informa que, hasta el momento continúa el despliegue por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno para restablecer la calma. "Se mantiene el llamado de mantenerse en resguardo".

En tanto, piden evitar la carretera “La Costera” desde Culiacán hacia el norte, así como de la ciudad de Los Mochis al sur del estado, debido a que se tiene el registro de bloques de las vías de comunicación. También evitar circular sobre la carretera la libre, ya que se tienen múltiples bloqueos en ambos sentidos.

Sobre esto, la autoridades del Grupo Interinstitucional mantienen un despliegue para liberar las vialidades. Las autoridades piden a la ciudadanía usar las líneas de emergencias 9-1-1 y de denuncia anónima 089 en caso de ser necesario.

Antes, la SSP de Sinaloa informó que hoy se registró una agresión contra personal federal en el municipio de Guasave. Se han reportado balaceras, vehículos incendiados y el sobrevuelo de helicópteros la noche de este viernes en distintos sectores del municipio Guasave, Sinaloa.

Elementos de seguridad se encuentran realizando un fuerte operativo para restablecer el orden en el municipio.

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El Ayuntamiento de Guasave solicitó a la ciudadanía evitar salir de sus domicilios por motivos de seguridad y mantenerse informados mediante fuentes oficiales. El juego de beisbol en el estadio de los Algodoneros quedó suspendido tras registrarse los hechos de violencia. Aficionados corrieron a resguardarse al interior del inmueble tras escuchar la fuerte balacera en la zona.

La violencia se ha extendido a otros puntos del estado con quema de vehículos: Los Mochis, Navolato.

¿Quién es "El Chapo" Isidro?

Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro” o “Chapo Isidro”, es el líder y fundador del Cártel de Guasave, vinculado históricamente con la estructura conocida como Los Mazatlecos.

Es originario de Guasave, Sinaloa, nació el 19 de junio de 1982, de acuerdo con los registros del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI). Es uno de los 10 más buscados por el FBI.

El Programa de Recompensas contra Narcóticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca directamente al arresto o la condena de Fausto Isidro Meza Flores.

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