Cientos de familias ensenadenses se reunieron para disfrutar del tradicional Desfile Cívico-Deportivo conmemorativo al 116 aniversario de la Revolución Mexicana en Ensenada.

En la jornada participaron activamente contingentes escolares de distintos niveles educativos, agrupaciones deportivas, corporaciones locales y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

El recorrido se desarrolló por las calles de la Zona Centro de Ensenada, partiendo desde las inmediaciones de la avenida Ruiz y avanzando por vialidades principales, entre ellas la avenida Juárez, hasta concluir en la avenida Iturbide.

Durante el trayecto, estudiantes, atletas y elementos institucionales presentaron tablas rítmicas, evoluciones deportivas y estampas alusivas, recordaron los acontecimientos que marcaron el inicio de la Revolución Mexicana.

JMR