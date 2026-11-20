Las lluvias que prevalecen en el sur de Veracruz obligaron a varios municipios a suspender y reprogramar sus desfiles conmemorativos por el aniversario de la Revolución Mexicana, con el objetivo de evitar riesgos para estudiantes, participantes y asistentes.

Ixhuatlán del Sureste, Agua Dulce y Las Choapas son algunos de los municipios que informaron sobre la suspensión de sus actividades a través de redes sociales, donde notificaron a la ciudadanía sobre los cambios en sus respectivos programas.

Las suspensiones fueron anunciadas durante este jueves 19 de noviembre. En Las Choapas, el desfile fue reprogramado para los días lunes 23 y martes 24 de noviembre, mientras que en Agua Dulce se realizará el próximo 27 de noviembre.

Por su parte, el Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste informó sobre la suspensión del desfile, aunque hasta el momento no ha confirmado una nueva fecha para su realización.

Las autoridades municipales recomendaron a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales para conocer las modificaciones en las actividades conmemorativas.