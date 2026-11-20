Cientos de estudiantes salieron a las calles de Europa este viernes en el marco de una jornada de movilizaciones convocadas en varios países, como Austria, Suiza, España, Francia y Alemania.

Bajo el lema ‘Por nuestro futuro, en contra de sus guerras’, los manifestantes se congregaron en varios puntos y realizaron marchas.

En Viena, Austria, los estudiantes protestaron contra los recortes presupuestarios en las Universidades públicas y contra el gasto militar, pero la manifestación fue disuelta luego de una hora por la Policía, que usó gas pimienta y arrestó a varias personas.

La marcha había sido convocada por el sindicato de estudiantes, dentro de la jornada de manifestaciones estudiantiles promovidas por el movimiento ‘Youth International Strike’.

La Policía informó que había efectuado "varios arrestos" y recurrido a pulverizadores de gas pimienta para disolver a los manifestantes.

Durante la protesta, los estudiantes lanzaron consignas contra la Policía, a favor de Palestina y mostraron pancartas con lemas como "acción antifascista y anticapitalista".

Luego de ser desalojados de las inmediaciones del Rectorado, los manifestantes marcharon hacia la sede del Parlamento.

Movilizaciones en Suiza

En Suiza, los jóvenes fueron convocados a huelgas y manifestaciones contra la austeridad y la militarización.

La televisión nacional RTS reportó que algunos estudiantes comenzaron a hacer huelga en centros de secundaria de ciudades como Lausana.

Mientras que esta tarde se convocó a manifestaciones en distintas urbes como Ginebra, Zúrich, Basilea o Berna, entre otras.

La protesta fue impulsada por las juventudes de formaciones de izquierda como el Partido Socialista o Los Verdes, así como por sindicatos y colectivos estudiantiles.

En este país, el movimiento reclama, entre otras medidas, menús económicos en los campus, viviendas para jóvenes de bajos ingresos, mejores condiciones para los contratos de aprendizaje y gratuidad de determinadas formaciones profesionales.

SPB