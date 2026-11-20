Florida ejecutó a Thomas Mitchell Overton, de 71 años, y Texas al cubano Reinaldo Dennes, de 70 años, para sumar un total de 39 penas de muerte aplicadas en Estados Unidos en lo que va del año.

Además, el estado floridiano impuso un récord en su historias moderna, al cumplir este jueves con su vigésima ejecución del 2026.

A las 18:19 (hora local), Florida ejecutó a Thomas Mitchell Overton, de 71 años, condenado por el asesinato en 1991 de un matrimonio que esperaba su primer hijo.

El reo recibió una inyección letal en la Prisión Estatal de Florida, en Raiford, en el norte del estado. En su última declaración, Overton negó haber entrado en la vivienda de la pareja y haberlos atacado: "Nunca maté a nadie".

Overton fue condenado a muerte en marzo de 1999 por los dos asesinatos, además de recibir otras penas de prisión por la agresión sexual a la mujer y la muerte del bebé que esperaba.

Texas ejecutó a las 19:08 (hora local) al cubano Reinaldo Dennes, condenado a muerte por el asesinato en 1996 del joyero Janos Szucs durante un robo de diamantes valorados en 3.6 millones de dólares en Houston.

Dennes, un diseñador de joyas de 70 años, llevaba casi tres décadas en el corredor de la muerte y fue ejecutado con una inyección letal en la Unidad de Huntsville.

El procedimiento duró 63 minutos, durante los cuales el personal penitenciario tuvo dificultades para encontrar venas adecuadas para administrar los fármacos. Dennes se quejó repetidamente de dolor y pidió que Dios lo librara del sufrimiento.

Las autoridades penitenciarias aseguraron que se siguieron los protocolos establecidos y señalaron que las agujas fueron finalmente colocadas en el pie izquierdo y el cuello del condenado.

Una solicitud de emergencia para suspender la ejecución presentada a última hora por sus abogados ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos fue denegada este jueves.

La complicada ejecución de Dennes volvió a abrir el debate sobre la inyección letal, luego de la fallida ejecución de Christa Pike, en Tennessee, quien sobrevivió a la pena capital.

Con ambas ejecuciones, Estados Unidos suma 39 en 2026: 20 en Florida y 19 repartidas entre otros seis estados, según el Death Penalty Information Center (DPIC). Texas alcanzó con Dennes las nueve ejecuciones en lo que va de año.

Florida había igualado el pasado 5 de noviembre, con la ejecución de Jesse Guardado, las 19 penas capitales aplicadas en 2025. Overton fue el reo número 20 que recibió la inyección letal este año y el 48 desde que el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, llegó al cargo en 2019, antes de dejarlo en enero.

El estado tiene programadas otras dos ejecuciones, las de Ricardo González, para el 1 de diciembre, y Willie Seth Crain, para el día 10, con las que llegaría a 22 en 2026.

ICM