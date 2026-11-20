Ya no habrá capacitadores del INE que visiten los hogares mexicanos usando chalecos institucionales color rosa, como anteriormente sucedía.

Para la elección del próximo 6 de junio, se les podrá identificar con chalecos del nuevo color institucional que es el gris.

La presidenta del INE, Blanca Cruz, explicó que anteriormente los chalecos rosas en buen estado se reutilizaban, pero esta vez se pondrán a disposición del Órgano Interno de Control.

Esto es para garantizar a la ciudadanía seguridad con respecto al personal que visitará millones de hogares en todo el país a fin de capacitar a quienes serán funcionarios de casillas y contarán los votos en la elección que nuevamente será la más grande de la historia.

“¿No podrían coexistir dos identidades visuales o gráficas del personal en campo? ¿Esto por qué situación? Porque podría generar una confusión en la ciudadanía de saber quién sí es personal vigente contratado para este proceso electoral y quién no, y esto pues lo debemos cuidar porque también es una garantía de seguridad que le damos a la ciudadanía. No se tiran ni se donan, debemos revisar, insisto, el procedimiento de desincorporación que se pueda realizar. ¿Por qué no se pueden donar? Porque tienen logotipos, este es un tema, insisto, de seguridad”, afirmó Blanca Cruz, presidenta provisional del INE.

Reconoció que tienen una importante cantidad de chalecos rosas en sus bodegas de todo el país, pero aseguró que producir los nuevos chalecos de color gris no implicará más gastos.

Y es que, explicó, que los chalecos rosas cuestan más caros porque utilizan un pigmento especial y producir los que harían falta cuesta lo mismo que mandar a hacer todos en gris.

“La especificación técnica de los chalecos rosas es un pigmento muy específico, el tono rosa, que se usaba el cual encarecía este tipo de material o de tela al ser pigmentada en este color en específico y entonces los estudios que se han hecho, en base en estos se han tomado estas decisiones, es que volver a producir el número que faltaría para completar el stock de los chalecos rosas incluso es equivalente al que se podría invertir si utilizamos los chalecos en gris y se produce nuevamente”, explicó.

En otro tema, entrevistada luego de la sesión de Consejo General, la presidenta provisional del INE informó que continúan llegando diversos requerimientos de autoridades para esclarecer la presunta red de corrupción que encabezaba Guadalupe Taddei y todos son atendidos, aseguró.

También explicó que en el caso de los contratos vigentes que el INE tiene, por ejemplo, para producir la credencial de elector, están pendientes de lo que les indiquen las autoridades sobre la necesidad de modificarlos o incluso rescindirlos.

Con información de Claudia Flores.

LECQ