Este jueves, cuando la comitiva estadounidense regresaba procedente de China, donde el presidente Donald Trump asistió a la APEC y se reunió con sus pares Xi Jinping y Vladimir Putin, ocurrió una situación inusual.

De acuerdo con testimonios de periodistas, les pidieron que colocaran los teléfonos que habían usado durante su visita a China en una bolsa de Faraday, la cual bloquea señales, hasta que aterrizaran en Estados Unidos.

Mientras que personal de la Casa Blanca tuvieron que entregar sus dispositivos desechables para su eliminación o borrado de datos una vez que salieron de Shenzhen, sede de la APEC 2026.

La medida fue adoptada mientras el Air Force One despegaba de China tras una cumbre de líderes mundiales, según informaron reporteros que cubren la Casa Blanca.

"Se nos explicó que esto era una precaución necesaria de ciberseguridad ante posibles intentos de espionaje", explicó uno de los periodistas que estuvo a bordo de la nave presidencial.

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Trump viajó con la prensa a la reunión que sostuvo con sus pares chino y ruso, Xi Jinping y Vladimir Putin, en la ciudad china de Shenzhen.

Según otro periodista, un asistente presidencial recogió los teléfonos desechables usados por el personal de la Casa Blanca durante su visita a China para tirarlos o borrar su información.

Mientras que Jennifer Jacobs, corresponsal de la CBS, explicó que "no se recogieron todos los dispositivos que los periodistas habían dejado en bolsas Faraday en el AF1 antes de aterrizar en China el miércoles".

Señaló que muchos reporteros y fotógrafos colocaron sus teléfonos de trabajo habituales, personales, computadoras y relojes inteligentes en bolsas forradas para prevenir espionaje, vigilancia o recolección de datos.

Ellos sí pudieron usar sus móviles en el vuelo de regreso a los Estados Unidos, no así quienes decidieron usar sus celulares en China y no los desechables, por lo que se "quedaron sin teléfono celular",

Los teléfonos desechables son dispositivos utilizados en lugar de celulares regulares para proteger a los usuarios de potenciales amenazas de seguridad.

Conocidas como bolsas Faraday, están diseñadas para bloquear los dispositivos electrónicos de comunicaciones inalámbricas, lo que reduce el riesgo de vigilancia o recolección de información.

Según la corresponsal de Fox News, Jacqui Heinrich, presidenta de la Asociación de Corresponsales en la Casa Blanca, en la anterior visita de Trump a China, en mayo, no se habían pedido los teléfonos de los periodistas.

Con información de AFP y N+

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