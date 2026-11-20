La alambrada de puas que se encentra en una amplia franja de la frontera entre México y Texas permanecerá por al menos 30 años más. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció un acuerdo con el gobierno de Donald Trump para que la malla ciclónica con navajas no puedan ser retiradas por agentes federales.

El pacto entre las autoridades federales y Texas impedirá que se retire la alambrada en una franja de 40 kilómetros de la frontera en el sector de Del Río. Las únicas excepciones contempladas son por motivos de seguridad pública y emergencias.

Al respecto, Ken Paxton declaró en un comunicado: “Gracias a la coordinación entre las autoridades federales y estatales, este acuerdo asegura que el alambre de concertina permanezca en su lugar para proteger nuestra frontera sur”.

Este acuerdo resuelve una disputa judicial iniciada en 2023, durante la administración de Joe Biden. En aquel entonces, el fiscal general Paxton presentó una demanda contra el gobierno federal por destruir el cerco de alambre de concertina que el gobierno de Texas había instalado en la frontera con México.

Aunque una jueza federal determinó que el gobierno de Joe Biden probablemente había extralimitado sus funciones, denegó la solicitud de Texas de detener el retiro de la alambrada mientras avanzaba el juicio.

Un año más tarde, Texas obtuvo una medida cautelar preliminar del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito que prohibía a los agentes federales interferir con el alambrado de concertina instalado en las inmediaciones de Eagle Pass. El reciente acuerdo entre Texas y el gobierno federal garantiza que el muro ciclónico con navajas permanecerá tres décadas.