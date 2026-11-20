Sean Cairncross dejó este jueves la dirección de Ciberseguridad del gobierno de Estados Unidos. En su lugar fue nombrada Kirsten Davies, la jefa de información del Pentágono.

Su salida llega después de un ciberataque masivo contra usuarios de Apple, así como dos incidentes que levantaron dudas ante posibles brechas de seguridad informática: la caída de Outlook y la suspensión de vuelos por una falla en el sistema de control del tráfico aéreo. Cabe señalar que el gobierno de Donald Trump atribuyó este fallo a infraestructura obsoleta.

Cairncross llegó a la Casa Blanca durante el primer mandato de Donald Trump. Abogado por la Universidad de Nueva York, sirvió como asesor jurídico del Comité Nacional Republicano. En el gobierno de Trump, fue el asesor principal de Reince Preibus, por entonces jefe de gabinete.

Posteriormente, fue nombrado como director de Millennium Challenge Corporation, una agencia bilateral de Estados Unidos dedicada al crecimiento económico sostenible en países en desarrollo. Llegó a la dirección de Ciberseguridad en 2025, pese a las dudas que expresaron algunos congresistas demócratas sobre su preparación para el cargo.

Una fuente cercana a Donald Trump declaró a Fox News que Donald Trump respaldó la salida de Cairncross ante su falta de credenciales para el puesto, a días de varios incidentes que involucraban la seguridad informática del país.

Tras el anuncio, el congresista republicano Mike Lawler hizo un llamado al gobierno estadounidense para que informe al Congreso sobre la salida del funcionario y los incidentes de ciberseguridad a puerta cerrada.

“Están ocurriendo muchas coincidencias al mismo tiempo, y sin duda corresponde a la Administración informar al Congreso de manera clasificada para abordar estas dudas e inquietudes”, escribió en X el miembro de la Cámara de Representantes.