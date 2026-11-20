Los fanáticos del futbol americano cuentan la hora para llenar el Estadio Banorte y presenciar en vivo y a todo color el partido 49ers vs Vikings de la National Football League (NFL). Además, en este duelo de la Semana 11 habrá presencia de jugadores mexicanos. Estos son los detalles.

Sin duda que el Coloso de Santa Úrsula brillará con los colores rojo y dorado, ya que el equipo de San Francisco tiene una numerosa afición en México. Se espera que lleguen seguidores desde varios estados del país hasta la CDMX para el NFL City Game México 2026.

El partido 49ers vs Vikingos de la semana 11 de la NFL está programado para el domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte. La transmisión del encuentro será a partir de las 19:05 horas (tiempo del Centro de México) por el Canal 5.

No es la primera vez que los Gambusinos juegan en la CDMX. Hace cuatro años, el 21 de noviembre del 2022, enfrentaron a los Cardenales. Los fans del equipo californiano disfrutaron de una contundente victoria de 38-10 ante la franquicia de Arizona.

San Francisco llegará muy motivado a la semana 11 de la NFL, ya que en la jornada anterior superaron 46-40 a los Vaqueros de Dallas para sumar su triunfo 9 de la temporada.

Seguramente los fanáticos que acudan al Estadio Banorte para el juego de la NFL del fin de semana también estarán pendientes del duelo de mexicanos en el emparrillado. Porque tanto los 49ers como los Vikings tienen jugadores con sangre azteca en las venas.

En el bando de San Francisco juega el linebacker Fred Warner. Todos recordarán que hace cuatro años, cuando los 49ers enfrentaron y vencieron 38-10 a los Cardenales de Arizona, él saltó al emparrillado ondeando la bandera tricolor. Ese gesto hizo que la euforia estallara en el graderío.

El abuelo materno de Fred Warner nació en Guadalajara, Jalisco, y por eso el atleta ha dejado en claro que está orgulloso de sus raíces y suele visitar México. De hecho estuvo en el Estadio Banorte hace poco para un partido del Mundial 2026 y asegura que fue una gran experiencia.

Uno de los rivales de Warner es Levi Drake Rodríguez, liniero defensivo de Vikingos que también tiene raíces mexicanas y ya dejó ver su entusiasmo por el duelo en el Estadio Banorte del fin de semana.

Levi Drake Rodríguez nació hace 26 años en Georgetown, Texas, pero él mismo ha señalado que le emociona jugar en el país de sus antepasados: “Tengo mis tatarabuelos que son de aquí y será emocionante estar cerca de mis raíces. Creo que va a ser increíble y Me muero de ganas de comer tacos y escuchar a los mariachis”.

Así que el partido 49ers de San Francisco vs Vikingos de Minnesota también tendrá un duelo entre mexicoamericanos. Habrá que ver quién de ellos sale mejor librado sobre la cancha, porque en las gradas es seguro que Warner ganará la batalla por el numeroso apoyo de la fanaticada.

Con información de N+