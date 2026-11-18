Con la ilusión de repetir los títulos logrados en las ediciones del 2005 y 2011 en la categoría, la Selección Mexicana ya llegó a Qatar 2026 para disputar el Mundial Sub-17. A unos días del debut ante Rumania, esto es lo que debes saber.

El equipo Tricolor aterrizó el martes en Doha, Qatar, para disputar el Mundial Sub-17 varonil, que se llevará a cabo del 19 de noviembre al 13 de diciembre en Medio Oriente con la participación de 48 selecciones.

Los juveniles de México arribaron a Qatar luego de concluir una mini gira de preparación por Emiratos Árabes Unidos, misma que consistió en dos encuentros. Así que ya se encuentran concentrados para preparar su debut en el Grupo K, que comparten con Rumania, Camerún y Venezuela.

Bajo el mando del técnico Jurgen Castañeda, el combinado Tricolor se prepara para su debut mundialista en el complejo deportivo Al Thumama, que fue construido especialmente para la Copa del Mundo que se disputó en Qatar en el 2022.

El partido México vs Rumania será el sábado 21 de noviembre a las 09:30 horas, (tiempo del centro de México) en Doha, Qatar. Será un duelo de vital importancia, ya que puede definir el destino de los equipos: Una derrota complicaría el panorama.

Posteriormente, el martes 24 de noviembre los mexicanos se verán las caras con Camerún; mientras que el viernes 27 jugarán ante Venezuela.

México es una de las 48 selecciones clasificadas para la edición de este 2026 y tratará de emular sus mejores resultados en la historia de este torneo: el título, que ya consiguió en dos ocasiones.

Como se recordará, la Selección Mexicana Sub-17 se quedó con el trofeo de campeón de la categoría en Perú 2005. En aquella ocasión, la generación comandada por Giovani dos Santos, Carlos Vela y César Villaluz, derrotó 3-0 a Brasil.

Esa hazaña se volvió a lograr en 2011, cuando México fue sede del Mundial y venció en la gran final a Uruguay con marcador de 2-0, gracias a los tantos de Antonio "Pollo" Briseño y Giovani Casillas en el Estadio Azteca.

La FIFA cambió la periodicidad con la que se jugará este torneo, ya que ahora se llevará a cabo de manera anual. Además, al igual que sucedió con la Copa del Mundo absoluta, participarán 48 selecciones divididas en 12 grupos de 4 integrantes.

En la fase de Grupos cada Selección disputará tres partidos. Los dos primeros lugares de cada sector, así como los 8 mejores terceros lugares, sellarán su pasaporte a la fase de dieciseisavos.

Entre los jugadores destacados del equipo tricolores están el mexicoestadounidese Da'vian Kimbrough, quien juega como delantero en las categorías inferiores del FC Dallas de la Major League Soccer (MLS).

Además de Mathew Arana. mediocampista del Houston Dynamo, Jonny de la Fuente, mediocampista del Colorado Rapids y Saulo Tejeda, defensa que pertenece al Dinamo Zagreb de Croacia.

Y también sobresale el portero José Corona Rivas, quien es hijo del exfutbolista Jesús Corona, quien defendió los colores del Cruz Azul y ganó la medalla de oro con México en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Con información de N+