La Selección Mexicana no ha tenido un buen arranque en la era de Rafael Márquez como director técnico y parece que el buen rendimiento mostrado durante la Copa del Mundo, quedó atrás. Y es que durante el Mundial, México mostró un buen nivel colectivo y llegó a meterse al Top 10 del ranking FIFA.

Sin embargo, los resultados obtenidos después del certamen internacional no han sido los esperados. De los primeros seis partidos de Rafa Márquez al frente del Tri, el balance es de apenas un triunfo, dos empates y tres derrotas. Es por esto que, en la más reciente actualización del ranking FIFA, México perdió posiciones.

Aún así, la escuadra nacional se mantiene como la mejor rankeada de la CONCACAF. Aquí te decimos en qué lugar se encuentra actualmente México en el ranking y cuántos lugares bajó.

México sale del Top 10 en el Ranking FIFA

Luego de las tres derrotas sufridas en los últimos seis encuentros, la Selección Mexicana ya no forma parte del Top 10 en el ranking FIFA. Luego del Mundial, México llegó a ubicarse como la décima selección del mundo pero tras los recientes resultados ahora se ubica en el lugar 13, bajando tres posiciones.

El equipo que ahora dirige Rafael Márquez tiene 1723.64 puntos y se encuentra por encima de selecciones como Italia, Estados Unidos y Noruega. Sin embargo, México fue el país que más lugares cayó en el ranking dentro de las primeras 30 posiciones.

¿Quién lidera el ranking FIFA?

A pesar de haber perdido su racha invicta ante Inglaterra, España se mantiene como la mejor selección del mundo de acuerdo con el ranking FIFA. El combinado español, vigente campeón del mundo, tiene un puntaje de 2004.48. Por detrás de ellos están Argentina (2), Francia (3) e Inglaterra (4).

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Marruecos, que lleva una buena serie de resultados recientes, escaló dos posiciones y se ubica en el quinto lugar siendo la mejor selección africana dentro del listado.

El Top 10 lo completan Portugal (6), Brasil (7), Bélgica (8), Países Bajos (9) y Colombia (10).