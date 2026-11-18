Tres personas fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Ciudad Juárez, luego de que les aseguraran seis armas de fuego de distintos calibres, cargadores y cartuchos útiles que transportaban en una camioneta.

Los detenidos fueron identificados como Jesús Manuel 'N'., de 32 años; Juan Luis 'N', de 20, y María Isela 'N', de 61 años, quienes quedaron a disposición de las autoridades por su presunta responsabilidad en delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

De acuerdo con el reporte de la corporación, la intervención ocurrió cuando agentes del K9 realizaban labores de vigilancia en el cruce de la avenida San Isidro, Sierra Vista y Parque Industrial Intermex, en el fraccionamiento Sierra Vista.

Según el reporte, los policías observaron una camioneta negra estacionada y a un hombre que presuntamente introducía un arma larga en el vehículo. Al percatarse de la presencia de los oficiales, el sujeto abordó la unidad e intentó retirarse, por lo que comenzó una persecución sobre la avenida San Isidro en dirección al bulevar Miguel de la Madrid.

Después de alcanzar la camioneta, los agentes realizaron una inspección preventiva y localizaron seis armas de fuego, además de municiones de diferentes calibres.

Entre lo asegurado se encontraban dos pistolas calibre 9 milímetros, una abastecida con siete cartuchos y otra con seis; un arma calibre .40 con dos cartuchos y otra calibre .45 con cuatro.

También encontraron dos armas largas tipo fusil calibre 12, cada una con cinco cartuchos útiles en su respectivo cargador.

A este armamento se sumaron cinco cajas con cartuchos calibre 7.62 x 39, cada una con 20 unidades.

Al solicitarles los documentos que acreditaran la portación y posesión legal de las armas y municiones, los tripulantes manifestaron no contar con los permisos correspondientes.

Durante el aseguramiento, una de las personas opuso resistencia física, por lo que los policías lo tuvieron que someter para concretar la detención.

Finalmente, los tres fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, junto con las armas y los cartuchos asegurados.

PT