A varios días de que circulara en redes sociales un video en el que se observa a un grupo de jóvenes golpeando a un estudiante de 15 años de edad, afuera de la Preparatoria 22 Unidad Guadalupe, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informó sobre la detención de uno de los presuntos agresores.

Autoridades de investigación también informaron que fue enviado un oficio al representante legal de Rectoría de la Universidad Autónoma de Nuevo León para pedir ayuda en la identificación del resto de los estudiantes que agredieron a la víctima.

Elementos de seguridad informaran que este arresto ocurrió originalmente por resistencia de particulares. Será durante los próximos días cuando se lleve a cabo una audiencia en contra del joven detenido para que un juez de control determine su situación legal ante los hechos cometidos a las afueras de esta preparatoria.

Las autoridades de la Fiscalía de Nuevo León informaron que debido a que el detenido es menor de edad, solo podría recibir sanciones como una amonestación, llamadas de atención o servicios a favor de la comunidad.

Hace unos días, la madre del joven agredido subió un video en redes sociales en el cual exigía a las autoridades que se haga justicia y se llevara a cabo la detención de los presuntos agresores. La mujer informó que dichos actos pudieron terminar en consecuencia fatales.

En el video, la madre de familia también señaló que su hijo recibió varias patadas en la cabeza, las calles pudieron ocasionarles lesiones graves e incluso dejarlo con secuelas permanentes. El mensaje de la mujer terminó exigiendo que los involucrados enfrenten las consecuencias de sus actos.