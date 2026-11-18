Comenzaron los servicios funerarios en Ramos Arizpe, Coahuila, de la familia asesinada a balazos en el municipio de Galeana, Nuevo León, al inicio de esta semana.

El padre de familia, identificado como José Raúl, de 35 años, y dos de sus hijos, Diana de 7 años y Josué de 17 años de edad, son velados en una capilla de su natal Ramos Arizpe. El menor sobreviviente, Raúl de 12 años, quien recibió un balazo en una de sus piernas, ya es reportado fuera de peligro.

Los cuerpos de los tres integrantes de la familia asesinada fueron trasladados desde el estado de Nuevo León, luego de que una noche de música y baile terminara en tragedia en el ejido Boca del Refugio, en el municipio de Galeana.

De acuerdo con la investigación, las víctimas viajaban en una camioneta Chevrolet Tahoe color negro cuando fueron interceptadas por más de 15 hombres armados a bordo de tres camionetas, quienes les dispararon con armas largas.

La familia aceleró y se refugió en la casa de un amigo. El padre cayó sin vida en la entrada, mientras su esposa entró con el hijo herido en brazos. Los agresores dispararon contra la fachada de la vivienda y luego se retiraron.

La familia había acudido a la celebración del 257 aniversario del ejido San Rafael, ubicado a unos 8 kilómetros del lugar de los hechos. Autoridades de San Rafael decidieron suspender el desfile del próximo viernes con motivo del aniversario del ejido.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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