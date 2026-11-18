Desde 2019, la Secretaría de Marina (Semar) ha asegurado más de 222 toneladas de cocaína en la mar. De acuerdo con informes oficiales, el 42.4% de ese total corresponde a intervenciones realizadas durante la presente administración.

La coordinación operativa e interceptación de estas embarcaciones se ha llevado a cabo a través del seguimiento e información en tiempo real proporcionados por el Centro de Mando y Control de la Armada de México (CC2-AM).

Cabe destacar que el CC2-AM, que inició funciones en 2019, es la unidad encargada de integrar los reportes procedentes de las distintas regiones navales y brindar soporte en el seguimiento de operaciones para la toma de decisiones del Alto Mando. En trabajo conjunto con la Unidad de Inteligencia Naval, la instalación comparte datos estratégicos con las unidades desplegadas para la localización e interceptación de navíos presuntamente vinculados con actividades ilícitas.

Mediante este esquema de vigilancia marítima en México, las operaciones monitoreadas han contribuido al decomiso en la mar de un total acumulado de 222.419 toneladas de droga. De dicho volumen, los aseguramientos de cocaína en la presente administración ascienden a 94 mil 273 toneladas, es decir 42.4%.

Búsqueda, rescate y atención a emergencias

Además del combate al tráfico ilícito, el CC2-AM desempeña funciones en materia de salvaguarda de la vida humana y respuesta ante contingencias ambientales.

En siete años de funcionamiento, el centro ha coordinado 5,595 operaciones de búsqueda y rescate, logrando la atención de 7,240 personas en riesgo, 1,048 evacuaciones médicas y el auxilio a 1,586 embarcaciones en situaciones de emergencia.

Asimismo, ante el impacto de desastres naturales, la unidad concentra los informes de los mandos navales y colabora con la Coordinadora General de Atención a Desastres Naturales dentro del Plan Marina, permitiendo la articulación del personal naval con dependencias federales, estatales y municipales.

Con información de N+