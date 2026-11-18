El momento en que comenzaron los disparos durante el operativo para detener a César Daniel "N", alias "El Topo", en Zapopan, Jalisco, quedó registrado en video durante una transmisión en vivo de N+.

Durante el despliegue de las fuerzas federales se escucharon varias detonaciones de arma de fuego, correspondientes al enfrentamiento entre presuntos integrantes de un grupo delictivo y elementos de seguridad.

Se percibieron los disparos y los gritos de las personas que se encontraban en la zona. Ante el sonido de las detonaciones.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) participaron en el despliegue realizado en Zapopan.

Durante la intervención fueron detenidos César Daniel "N", y otras dos personas. Además, tres presuntos integrantes de ‘Los Deltas’ agredieron a los agentes federales y murieron durante el enfrentamiento, de acuerdo con el reporte oficial.

"El Topo" está identificado por las autoridades como uno de los líderes de una célula de Los Deltas, grupo señalado como brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con presencia en la zona metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con García Harfuch, el detenido es señalado como presunto responsable del trasiego de drogas y armamento para la organización criminal. También se le relaciona con posibles actividades de lavado de dinero, extorsión y secuestro.

Además, contaba con órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía del Estado de Jalisco por su presunta participación en los secuestros de un periodista y de un empresario inmobiliario.

Las autoridades federales indicaron que la investigación fue iniciada en abril de 2026 por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

FBPT