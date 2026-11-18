Exconsejeros electorales del IFE y del INE pidieron a la Cámara de Diputados elegir por consenso a la nueva presidenta del INE y hacerlo a la brevedad, en medio de los señalamientos de corrupción ligados a Guadalupe Taddei y con el proceso electoral ya en marcha.

Lo plantearon en un pronunciamiento que presentaron este miércoles 18 de noviembre. Hicieron un llamado enérgico al Poder Legislativo para que realice el nombramiento con el consenso de todas las fuerzas políticas, porque ese acuerdo, sostuvieron, es la garantía de credibilidad. También propusieron reconfigurar el Consejo General para asegurar la confianza en las próximas elecciones.

Advirtieron que la crisis de confianza ocurre cuando el proceso electoral ya está en marcha y que, de no lograrse el acuerdo, se prolongará a las puertas de lo que consideraron la elección más grande de la historia de México. Insistieron en que el consenso es indispensable para recuperar la confianza vulnerada en el órgano electoral y aseguraron que es una condición básica de legalidad y legitimidad de los próximos comicios.

La conferencia de prensa fue convocada por el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) en el Hotel El Diplomático, en la Ciudad de México. Los cuatro expresidentes del IFE y del INE, José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova, se pronunciaron por rescatar la credibilidad del organismo tras la crisis por la presunta corrupción ligada a Taddei, a sus socios y a otros altos funcionarios del Instituto. El texto también lo suscriben exconsejeros y exconsejeras que ocuparon cargos en los Consejos Generales de ambas instituciones durante las últimas cuatro décadas.

Los cuatro rechazaron que su postura tenga motivaciones políticas o que busquen cargos de elección popular.

Woldenberg, expresidente del IFE, pidió renovar el Consejo General y cuestionó que en las últimas designaciones varios consejeros fueran nombrados sin el respaldo de los partidos de oposición.

“Eso por supuesto que debilita la confianza en el Instituto Nacional Electoral”, advirtió.

“Nunca hubo un escándalo de corrupción de estas magnitudes”, afirmó Córdova, expresidente del INE.

Cuestionado por los señalamientos contra Taddei y por la existencia de proveedores desde administraciones anteriores, sostuvo que un mercado oligopólico, en el que pocas empresas concentran la oferta, no implica necesariamente corrupción. Pidió investigar las irregularidades, deslindar responsabilidades y elegir por consenso a las autoridades electorales para recuperar la confianza ciudadana.

El llamado coincide con el planteamiento de Morena de mantener a Blanca Cruz García, quien asumió la presidencia de forma provisional tras la renuncia de Taddei, hasta que concluyan las elecciones de 2027. El coordinador de los senadores de ese partido, Ignacio Mier, consideró que el Instituto puede funcionar con diez integrantes y que no hay prisa por designar a una titular, siempre que se respeten la Constitución y la ley. Explicó que en la Cámara de Diputados buscan primero acuerdos entre los partidos, mientras se integra el comité técnico que lanzará la convocatoria, para que el proceso no nazca sin credibilidad.

La oposición rechazó esa opción. Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, y Manuel Añorve, líder del PRI en la Cámara Alta, exigieron elegir por unanimidad a una presidenta que no responda a ningún partido. También acusaron a Morena de retrasar la convocatoria para conservar el control del INE durante las elecciones de 2027.

CT