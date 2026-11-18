El Gobierno de México dio a conocer este miércoles los avances para el traslado de los restos de Cuauhtémoc Cárdenas a la Rotonda de las Personas Ilustres, un espacio que se encuentra dentro del Panteón Civil de Dolores, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX).

Luego del fallecimiento del ingeniero, ocurrido el 28 de octubre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso que los restos sean enviados a la Rotonda por su valentía y su lucha por la democracia en el país.

Este miércoles 18 de noviembre, en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, funcionarios del Gobierno federal informaron sobre el tema y los avances para el respectivo traslado.

En primera instancia, la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, enfatizó que Cárdenas Solórzano fue un demócrata en toda la palabra y dijo que siempre tuvo una vida congruente y estuvo a la altura de las circunstancias.

“Me parece que no hay en ningún sector de la sociedad alguna duda de lo que representó la figura de Cuauhtémoc Cárdenas en la historia democrática de México. Nosotros vemos a un demócrata que hizo historia en México y que no hay calificativos para todo lo que hizo durante su vida, su trayectoria, o sea, un calificativo negativo no tiene lugar”, expresó.

Por otra parte, la funcionaria recordó que en la Segob está la comisión que se encarga de ver todo lo que tiene que ver con la Rotonda de las Personas Ilustres, y pidió a José Suárez del Real, integrante de la comisión, informar sobre los avances para que “la memoria Cuauhtémoc Cárdenas se conserve en donde se merece”.

Suárez del Real, asesor político de la Coordinación de Comunicación Social de Presidencia de la República, recordó que la presidenta Sheinbaum expuso su intención de inhumar las cenizas del ingeniero Cárdenas para que forme parte de la Rotonda.

Y desde entonces comenzaron las labores correspondientes y se han realizado reuniones, señaló.

“Ya hemos hecho los avances necesarios para la incorporación de la primera fase que se requiere para tal efecto”.

Es decir, explicó, contar con la indicación de la presidenta, iniciar la elaboración de la biografía y los atributos que le corresponden a la persona propuesta.

De igual manera, dio a conocer que este mismo miércoles acudirían a una visita al sitio, “para ver tanto la rotonda como el o los lotes que corresponderían a esta figura”, añadió.

SPB