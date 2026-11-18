La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, acordaron tener una nueva reunión en el marco de la Cumbre de Líderes del G20 que se realizará en Florida, Estados Unidos, en diciembre próximo.

A través de un enlace a la conferencia de prensa mañanera desde China —a donde acudió con motivo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026— la mandataria nacional dio detalles del encuentro que tuvo con el presidente de Estados Unidos este miércoles.

“Acordamos nuevamente reunirnos en la reunión que va a haber en Mar-A-Lago para el G20”, dio a conocer Sheinbaum.

De acuerdo con la presidenta, el encuentro con Trump duró alrededor de 20 minutos y en él estuvieron miembros del gabinete de ambos países. Por parte de México, acudieron los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard, y de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.

Mientras que en el equipo estadounidense estuvieron presentes el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el secretario de Estado, Marco Rubio; el jefe de Oficina, Stephen Miller, y el embajador Jamieson Greer.

“Tocamos el tema principalmente de los acuerdos comerciales. Se le informó al presidente Trump los avances de las pláticas que han estado teniendo el secretario de Economía con sus homólogos en Estados Unidos y podemos decir que vamos muy avanzados. Fue una muy buena reunión, muy agradable, estaba en muy buen ánimo el presidente Trump”, dijo Sheinbaum.

Posteriormente, en entrevista con N+, reiteró que fue una reunión breve pero muy buena; “todavía no llegamos a un acuerdo pero quedamos de volvernos a ver en Mar-A-Lago y seguir trabajando de aquí a ese momento”.

Señaló que no se tocó el tema de las caravanas migrantes ni de seguridad, sino de las negociaciones y reuniones en materia económica; “dijo que estábamos cerca de llegar a un acuerdo, esperemos que así sea”, añadió.

Por otra parte, al hablar sobre sus actividades en China, la mandataria nacional recordó en su videollamada a la mañanera que también tuvo una reunión con el presidente de Vietnam y después visitó un hospital con desarrollo tecnológico muy grande.

“Aprendimos el uso de la inteligencia artificial para temas de salud; acordamos tener mayor relación con China en estos temas”, dijo.

En el enlace desde Shenzhen también estuvieron Ebrard y Velasco. El secretario de Economía reiteró que la reunión con Trump fue cordial, y recordó que se han realizado 56 reuniones técnicas con funcionarios estadounidenses.

“El terreno está avanzado. Y debo decir que hay de parte del presidente Trump una relación afectuosa, muy respetuosa con nuestra presidenta. Y estamos muy orgullosos del desarrollo de nuestra presidenta y el terreno que ha logrado para México con el presidente Trump”, manifestó.

El canciller Roberto Velasco, por su parte, expuso que la relación se sigue dando en un espacio de diálogo y mucho respeto.

“Y además de la relación con Estados Unidos, seguimos dialogando también con un grupo de países muy amplio y con todos estamos avanzando en profundizar las relaciones que tiene México, relaciones de amistad con todo el mundo, en todas las regiones, en este caso en la región del Pacífico, empezando por nuestros anfitriones aquí en China, pero también con nuestros vecinos, con países de América Latina y otros países de Asia”, apuntó.

Ante ello, Velasco calificó como muy exitosa la agenda de actividades en China.

“Todo mundo quiere saber de México, es un momento muy especial para nuestro país. México tiene una gran relación con todos los países y es reconocido por todo el mundo”, finalizó Sheinbaum.

SPB