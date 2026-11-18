El coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, consideró viable que Blanca Cruz quien asumió provisionalmente la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) tras la renuncia de Guadalupe Taddei, permanezca al frente del organismo hasta que concluyan las elecciones de 2027.

Sostuvo que el INE puede continuar funcionando con diez integrantes y que no hay prisa para designar a una nueva titular, siempre que se respete la Constitución y la ley, y que se garantice el funcionamiento del instituto.

“Yo creo que no pierde funcionalidad con 10. Y una valoración política en este momento diría: que esté así y que termine el proceso electoral. Pero eso lo tiene que hacer en Cámara de Diputados. Si no se violenta la Constitución ni la ley, debe de privar la inteligencia política por el bien del proceso electoral y del Instituto Nacional Electoral”.

Explicó que en la Cámara de Diputados buscan alcanzar acuerdos entre los partidos políticos antes de emitir la convocatoria para elegir a la nueva presidenta, a fin de evitar que el proceso inicie sin credibilidad.

“Ellos están definiendo, conforme a lo que establece la Constitución y la ley, la integración del comité técnico para lanzar la convocatoria. Ellos no quieren que nazca muerta la convocatoria, sin credibilidad y con desconfianza lo están cuidando”.

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Por su parte, la oposición rechazó que Blanca Cruz García permanezca al frente del instituto y exigió que se elija por unanimidad a una nueva presidenta que no responda a ningún partido político.

Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, afirmó: “Nosotros no aceptamos este truco, esta trampa, este embuste de Morena de querer dejar a la presidenta interina durante el proceso electoral de 2027. No aceptamos un INE mocho como el que Morena quiere utilizar para manipular los resultados electorales de 2027, no al fraude electoral, no a la manipulación del INE por parte de Morena, sí a una presidencia honorable y ejemplar”.

También acusaron a Morena de retrasar la convocatoria para conservar el control del INE durante las elecciones de 2027.

Manuel Añorve, líder del PRI en la Cámara Alta, afirmó que "no estamos de acuerdo. Y déjeme decirles que es táctica dilatoria y es responsabilidad política de Morena. Tienen un INE a modo, tienen un INE que estaba junto con Taddei fraguando un fraude electoral para el próximo año, 2027. Morena ni siquiera está cumpliendo con todo el procedimiento. Táctica dilatoria. Tiene responsabilidad política Morena y debe asumir su responsabilidad política”.

Advirtieron que mantener una presidencia provisional durante las elecciones de 2027 permitiría a Morena conservar el control del INE y, según sus acusaciones, manipular resultados electorales.

Con información de Juan Pablo Narcia

ICM