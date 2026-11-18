La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que acordó con Chen Daojiang, el embajador de China en México, establecer una relación para traer las herramientas tecnológicas de hospitales inteligentes del país asiático a México.

Luego de visitar el Hospital Popular del Distrito de Nanshan, en Shenzhen, la mandataria afirmó que le impresionó lo que vio en el nosocomio, que usa la inteligencia artificial para detectar enfermedades y para los tratamientos.

"Quedamos con el embajador de China en México, que viene acompañándonos, de poder establecer una relación mayor para poder llevar todos estos adelantos científicos a nuestro país", dijo al exterior del hospital.

La presidenta detalló que el centro médico tiene capacidad para 1,500 pacientes, quienes son atendidos de una manera muy humana con médicos especialistas.

"También utilizando la inteligencia artificial y los mejores equipos, muy impresionante", señaló sobre las instalaciones del grupo hospitalario Luohu.

Al ser cuestionada sobre lo que más le asombró, la mandataria dijo que la capacidad de los médicos para identificar las enfermedades y, al mismo tiempo, la cantidad de equipos con que cuentan.

"Y también la manera en que hacen los análisis de sangre, todos los análisis, cómo llevan medicamentos, muestras de un lugar a otro, a través de robots, muy impresionante", insistió.

Destacó que su intención fue conocer el funcionamiento del hospital inteligente, cuyo protocolo de atención se parece al mexicano.

"Además de conocer cómo funcionan, porque tienen un sistema similar al nuestro, en donde hay una atención primaria, secundaria y terciaria, la capacidad que tienen para poder atender a todas las personas es algo extraordinario y sí queremos llevarlo a México", sostuvo.

Sheinbaum realizó un recorrido para conocer la aplicación de nuevas tecnologías en los servicios médicos públicos. Los hospitales inteligentes formaron parte de la agenda que había adelantado durante su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

En México, investigadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desarrollaron el año pasado una herramienta de IA que utiliza datos clínicos de los pacientes con melanoma, para predecir si el cáncer de piel responderá a la inmunoterapia, lo que ayuda a las células inmunitarias a eliminar las células cancerosas.

Mientras que en junio pasado, el ISSSTE puso en marcha cuatro Centros de Interpretación de Mastografías con la utilización de inteligencia artificial. A su vez, el IMSS amplió cinco programas de cirugía robótica en los Hospitales de Especialidades de La Raza; de Occidente; de Torreón; de Monterrey; y el CMN "Siglo XXI", en este último a través del robot CyberKnife. Sin embargo, se trata de aplicaciones en su fase inicial.

En un comunicado, el gobierno federal dijo que la presidenta fue acompañada al hospital de Nanshan por los secretarios de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; de Salud, David Kershenobich; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena; de Energía, Luz Elena González; de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz; y de Turismo, Josefina Rodríguez; así como el invitado especial de la delegación mexicana, Jesús Seade.

Previamente este miércoles, Sheinbaum sostuvo un diálogo con su homólogo de Vietnam, con quien abordó temas de comercio y conversó sobre la cumbre de la APEC de 2027, que será en ese país asiático.

Más tarde, tendrá una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que tratarán temas comerciales.

ASJ