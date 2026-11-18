Desde este martes, todos los ciudadanos que crucen la frontera desde Ciudad Juárez, Chihuahua a El Paso, Texas, en patín, bicicleta eléctrica o convencional, patineta y otros vehículos, que no sean con motor a gasolina, deberán hacer fila en el área peatonal.

La nueva disposición del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de El Paso causó sorpresa, ya que muchos estudiantes cruzaban la frontera en diez minutos al meterse entre los carriles de automóviles, pero ahora estará prohibido.

Juliana Martínez afirma que realizaba el trámite “como en cinco minutos. (Ahora) me levantare más temprano y ya”.

Desde antes del amanecer, los cruces internacionales de Ciudad Juárez, principalmente el Paso del Norte y el Córdova de las Américas, registra gran afluencia de estudiantes que utilizan patines eléctricos para pasar más rápido desde México, pero con estas nuevas restricciones esto ya no será permitido.

A Aarón García, le “parece bien, pues están cuidando a los muchachos porque sí son muy imprudentes”.

Por su parte, Mauricio Hernández apunta: “¿Voy a tener que hacer fila? No, pues, se me hace que me va a atrasar en la escuela, en el recorrido voy a llegar más tarde. En 15 minutos o casi 20 (cruzaba), no me tardaba mucho”.

Todas las personas que quieran cruzar la frontera en bicicleta convencional o eléctrica también deberán utilizar el área peatonal y no los carriles de vehículos en las garitas de revisión.

Gustavo Galván explica: “Hay gente que a veces abusa de eso, también a veces pasa con las motos, a veces pasa con vehículos que son muy chiquitos de que se van hasta el principio de la fila y se meten así a la brava”.

Aduanas y Protección Fronteriza analiza regular también las motocicletas que cruzan la frontera y abrir un carril para este tipo de vehículos y evitar que se metan entre los automóviles sin respetar las filas.

Con información de Francisco Javier Carmona

ICM