Jorge Luis Linares de 41 años, extricampeón mundial de boxeo, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en El Paso, Texas, informó su asociación deportiva este lunes.

Según reportes de medios, el venezolano Linares, quien de acuerdo con sus redes sociales radica en Miami, Florida, intentó tomar un vuelo de retorno desde Texas el domingo, luego de participar de un evento deportivo.

En su cuenta de X el domingo por la mañana "El Niño de Oro" publicó: "Me tiene el ICE en El Paso, Texas. Que locura".

Su detención fue confirmada este lunes por el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Gilberto Mendoza.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Captan Detención de un Hombre Durante Operativo de ICE en Gasolinera de Texas

"Confirmo que mi amigo Jorge Linares, excampeón mundial AMB, se encuentra bajo custodia de ICE. Su caso está en manos de abogados de inmigración y estoy en contacto permanente con su familia. Como presidente de la AMB, siempre apoyaré a nuestros campeones, dentro y fuera del ring. Fuerza, Jorge", señaló en sus redes sociales.

El bufete de abogados Wilner & O'Reilly aseguró a la AFP que se hace cargo del caso.

En una nota entregada a la prensa, indicaron:

"El señor Linares se encuentra legalmente en los Estados Unidos y ha cooperado plenamente con las autoridades. Estamos trabajando de manera estrecha con ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para resolver este asunto lo antes posible".

Jorge Luis Linares, nacido en Barinas, Venezuela, fue uno de los principales exponentes del boxeo venezolano de su generación. Durante su carrera conquistó los títulos mundiales en las categorías: pluma, superpluma y ligero.

En 2007 ganó su primer título mundial, de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Posteriormente, fue campeón superpluma de la AMB de 2008 a 2009 y ligero de la AMB y el CMB de 2014 a 2018.

En 2023 luego de una derrota ante el británico Jack Catterall en Liverpool, se retiró, finalizando su carrera con un récord de 47 victorias, 29 por nocaut, y nueve derrotas.

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