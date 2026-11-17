En la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a China, hay un personaje que ha llamado la atención en redes sociales. Se trata de Yan Yuexia, considerada una de las agentes de élite más reconocidas del país asiático, quien fue asignada por el gobierno de Xi Jinping para proteger a la presidenta de México.

Yan Yuexia está a cargo de la seguridad de la mandataria mexicana en la 33 Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en la ciudad de Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre.

Reconocida por su seudónimo, Yan Yuexia, es considerada por los internautas chinos como “la guardaespaldas más bella”; sin embargo, su apariencia es solo una de sus muchas virtudes, según informó el portal de noticias The Paper.

Yan cumple su labor con profesionalismo al ser observada en estado de alerta constante, con la mirada escaneando el entorno en busca de cualquier posible amenaza.

Llamó la atención en internet por primera vez cuando prestaba su servicio de protección a Asma al-Assad, esposa del expresidente sirio Bashar al-Assad, durante su visita a China en septiembre de 2023. Los usuarios de la red se fijaron en la expresión seria y concentrada de Yan mientras acompañaba a la primera dama.

Cuando Asma al-Assad se acercó a un grupo de estudiantes y periodistas en una universidad de Pekín, Yan permaneció cerca, usó sus brazos para protegerla de cualquiera que intentara acercarse y protegerla.

También fue asignada para proteger a Paetongtarn Shinawatra, entonces primera ministra de Tailandia, durante su visita a China.

Shinawatra compartió un video en redes sociales donde expresó su agradecimiento a Yan por su “cuidado y protección”, y le comentó su deseo de volver a verla en futuros eventos.

Debido a la escasa información personal sobre Yan, lo único que han difundido medios locales es que nació bajo el nombre de Xu Jin en Luoyang, una ciudad en la provincia central de Henan, en una familia con tradición en artes marciales, por ahora se desconoce su edad exacta.

Yan Yuexia a la llegada de la presidenta Sheinbaum en territorio chino. Foto: captura de video

Se sabe que comenzó a practicar artes marciales a los seis años; sus padres la enviaron a recibir formación profesional en kung-fu al legendario Templo Shaolin.

En 2015, fue seleccionada como guardaespaldas de élite para la Oficina Central de Guardias, dependencia del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

Entre sus funciones se incluye la protección de líderes chinos y de sus homólogos extranjeros durante sus visitas a China. De esta forma la historia de Yan ha despertado curiosidad y admiración entre los internautas.

HVI