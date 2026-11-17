Japón denunció que dos aeronaves presuntamente rusas ingresaron a su espacio aéreo durante la madrugada hora local, tarde de este lunes 16 de noviembre, tiempo de la Ciudad de México. Ante el incidente, el Gobierno japonés presentó una protesta diplomática ante Moscú y exigió que no se repitan estas incursiones.

El vocero principal del Gobierno japonés, Minoru Kihara, calificó el hecho como una grave vulneración de la soberanía nacional y una amenaza para la seguridad del país.

"La violación de nuestro espacio aéreo nacional por parte de aeronaves rusas no solo constituye una grave vulneración de la soberanía de nuestro país, sino que también representa una amenaza para nuestra seguridad y es completamente inaceptable", declaró el funcionario.

Kihara agregó que Tokio presentó una 'protesta muy enérgica' ante Rusia mediante los canales diplomáticos. De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Defensa japonés, las dos aeronaves fueron detectadas al noroeste de la isla de Okinoshima, frente a la prefectura de Fukuoka.

Ante la incursión, las Fuerzas de Autodefensa de Japón desplegaron cazas de la Fuerza Aérea para realizar advertencias y otras acciones de respuesta.

El Ministerio de Defensa informó que las aeronaves continuaron su trayectoria después de atravesar el estrecho de Tsushima. Posteriormente, pasaron entre la isla japonesa de Yonaguni y Taiwán, hasta llegar al océano Pacífico.

Hasta el momento, las autoridades japonesas identificaron los aparatos como aeronaves presuntamente rusas, pero no precisaron sus modelos.

El nuevo incidente ocurre en un contexto de relaciones tensas entre ambos países, que mantienen diferencias territoriales por las islas Kuriles, conocidas en Japón como Territorios del Norte.

A estas disputas se suman los desacuerdos relacionados con la guerra de Ucrania, que también han influido en las relaciones diplomáticas entre Moscú y Tokio.

PT