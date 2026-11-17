Daños materiales cuantiosos dejó un choque en el que participaron tres vehículos, entre ellos el autobús del grupo musical La Kaña, sobre la carretera federal Hermosillo-Ures, la mañana de este lunes.

El accidente ocurrió alrededor de las 06:55 horas, a la altura del kilómetro 45, donde colisionaron un camión de carga, el autobús de la agrupación musical y un automóvil tipo sedán. Pese a lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos y paramédicos de Cruz Roja de Ures, además de personal de la Guardia Nacional, quienes atendieron la emergencia.

El caso fue turnado al Ministerio Público especializado en hechos de tránsito para el deslinde de responsabilidades.