Una motociclista murió y otro resultó lesionado tras ser arrollados por el mismo conductor en distintos puntos de San Cristóbal Tepontla, junta auxiliar del municipio poblano de San Andrés Cholula.

El primer accidente se registró sobre la calle Vicente Guerrero, donde el automovilista atropelló a Alicia ‘N’ quien viajaba en motocicleta. Según los reportes, el conductor no se detuvo para auxiliarla y continuó su camino.

Posteriormente, en el cruce de la carretera estatal a Calpan y la calle De Las Flores, protagonizó un segundo atropellamiento, dejando gravemente herido al joven Guadalupe ‘N’.

El automovilista habría intentado escapar después del segundo atropellamiento, pero terminó retenido por habitantes de la comunidad, para que respondiera por los daños ocasionados.

Paramédicos confirmaron que la mujer embestida en el primer caso ya no contaba con signos vitales, mientras que el joven arrollado en el segundo punto fue trasladado a un hospital.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol; sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Con información de N+

GMAZ