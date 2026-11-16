Carlos Adrián Cuaya, un niño de nueve años de edad, falleció durante un accidente de motocicleta ocurrido en inmediaciones del municipio poblano de San Andrés Cholula.

El percance se registró durante la noche del domingo 15 de noviembre de 2026 en el cruce de la calle Libertad y la Privada Santa María en la junta auxiliar Santa María Cacalotepec.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) de San Andrés Cholula, así como paramédicos, quienes valoraron al menor y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades municipales dieron aviso sobre el fallecimiento del niño a personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, quienes realizaron el protocolo del levantamiento de cuerpo.

Cabe destacar que hasta el momento las autoridades no han especificado si el menor que murió fue arrollado por la motocicleta o iba como pasajero en la unidad de dos ruedas.

Familiares de Carlos Adrián Cuaya confirmaron la muerte del menor a través de redes sociales, dando a conocer que los servicios funerarios se realizarán este lunes 16 de noviembre.

Con información de N+

GMAZ